Roma, in fuga da polizia finisce contro palo: morto 38enne a Nettuno

Un 38enne albanese, al volante di un'auto, è morto dopo essersi schiantato contro un palo mentre fuggiva dalla polizia. E' accaduto ieri sera in località Tre Cancelli a Nettuno (Roma) quando una volante ha visto sfrecciare due auto a forte velocità e le ha inseguite. Una, con a bordo un italiano di 26 anni, è stata fermata poco dopo mentre l'altra ha svoltato in una strada sterrata e poco dopo è finita contro un palo della rete telefonica, ribaltandosi. L'uomo al volante è deceduto nell'impatto. Secondo quanto si apprende, nell'auto è stato trovato un borsone con dentro 25 chili di cocaina.

Dalla vettura, come emerso dagli accertamenti della polizia, è uscito un borsone nel quale sono stati trovati 23 panetti per 25 kg di cocaina. I poliziotti si sono avvicinati per prestare soccorso ma l'uomo, 38enne albanese, era già morto. La salma è stata portata al Policlinico Tor Vergata; il 26enne è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacenti in concorso e la misura è in attesa della convalida.