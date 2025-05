Legnano, donna di 35 anni uccisa in casa: trovata da una vicina

L'assassino sarebbe in fuga. Le indagini sono condotte dai carabinieri che sono giunti sul posto e stanno effettuando i rilievi

Una donna di 35 anni, originaria della Romania, è stata trovata senza vita, accoltellata alla schiena, in un appartamento di Legnano, a nord di Milano. A fare la scoperta sarebbe stata una vicina che ha trovato la porta di casa aperta ed è entrata per capire cosa fosse accaduto. Sul posto sono arrivati i carabinieri. Il killer è in fuga.