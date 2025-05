Pistoia, scontro frontale tra due auto: muore 21enne

Tragico incidente stradale ad Agliana, nel pistoiese. Un 21enne è deceduto e altri tre giovani sono rimasti feriti in seguito ad uno scontro frontale tra due auto, avvenuto poco prima delle 4.30 in via Selva. Sul posto sono intervenuti i sanitari, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Altri tre giovani feriti: una ragazza è in prognosi riservata

Nell'incidente, secondo quanto poi appreso, è rimasta coinvolta anche una terza macchina. Oltre al 21enne deceduto ci sarebbero tre giovani rimaste ferite, una delle quali è molto grave: si tratta di una 21enne che viaggiava con la vittima su un'auto scontratasi frontalmente con un Suv condotto da un 40enne. La ragazza è ricoverata in prognosi riservata. Le altre due giovani ferite sono state portate in ospedale in codice rosso, ma le loro condizioni non sarebbero gravi. Le ragazze erano a bordo della terza auto che avrebbe urtato il Suv dopo il frontale.