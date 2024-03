Omicidio Mario Cerciello Rega, al via processo bis in appello

L'Appello bis

La Cassazione, per i due americani, aveva disposto un nuovo processo di secondo grado, annullando per Elder la condanna a 24 anni con rinvio sulle circostanze aggravanti e sulla sussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale, mentre per Hjorth, condannato a 22 anni, l'annullamento con rinvio riguarda l'accusa di concorso in omicidio.



Elder denunciato

Intanto Finnegan Lee Elder, uno dei due cittadini americani coinvolti nell'omicidio, nelle scorse settimane è stato denunciato dalla polizia penitenziaria per avere utilizzato un telefono cellulare all'interno del carcere di Rebibbia per parlare con la madre. In base a quanto si apprende il telefono apparteneva ad un cittadino marocchino compagno di cella del giovane anch'egli denunciato.