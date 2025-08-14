Rientrato in Italia Carlo D'Attanasio dopo 5 anni di carcere

Le sue parole dopo il rientro

"Ce l'ho fatta. Alla fine ho ottenuto quello per cui abbiamo lottato e sono stato assolto con la formula piena. Arrivare a questo è stata però davvero dura. Ho rischiato di morire tante volte. All'inizio sono stato completamente abbandonato a me stesso; ho tentato il suicidio ma oggi sono qui a raccontare questa lunga vicissitudine. Adesso sono felicissimo". D'Attanasio ha quindi riferito di essersi curato da solo e di aver utilizzato diversi trattamenti sperimentali altrimenti sarebbe morto. "Lì non ho ricevuto alcun tipo di trattamento. Il problema fisico è quello che mi ha distrutto di più perché mentalmente sono forte". Dal legale è arrivata poi una sottolineatura: "Carlo D'Attanasio è tornato in Italia perché è stato assolto con formula piena e immediatamente rimesso in libertà perché il fatto non sussiste. Carlo D'Attanasio ha speso 5 anni di vita in quell'inferno per non aver commesso nulla. E' una persona innocente, è una persona onesta, perbene e lo ha dimostrato con le prime dichiarazioni: non ha infatti alcuna acrimonia nei confronti di chi lo ha 'cannibalizzato'".