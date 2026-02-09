La Procura di Milano ha iscritto Stefano Di Stefano nel registro degli indagati, con l'ipotesi di insider trading. L'attuale responsabile della Direzione Partecipazioni societarie e tutela degli attivi strategici è finito sotto inchiesta per l'analisi del suo cellulare, sequestrato lo scorso novembre dalla Gdf - allora non era indagato. Ad indagare sull’alto dirigente del Ministero dell'Economia e delle Finanze e consigliere di amministrazione di Mps dal 2022, è stata la Guardia di finanza nell’ambito del caso sul risiko bancario. È venuto a galla che Di Stefano avrebbe acquistato azioni di Mediobanca e Mps, per circa 100mila euro, a cavallo della Ops su piazzetta Cuccia.