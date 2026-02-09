Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Insider trading, indagato il dirigente Mef e consigliere Mps Stefano Di Stefano

Cronaca

Al centro dell'indagine della Guardia di Finanza l'acquisto di azioni di Mediobanca e Mps, per circa 100 mila euro, a cavallo della Ops su piazzetta Cuccia

ascolta articolo

La Procura di Milano ha iscritto Stefano Di Stefano nel registro degli indagati, con l'ipotesi di insider trading. L'attuale responsabile della Direzione Partecipazioni societarie e tutela degli attivi strategici è finito sotto inchiesta per l'analisi del suo cellulare, sequestrato lo scorso novembre dalla Gdf - allora non era indagato. Ad indagare sull’alto dirigente del Ministero dell'Economia e delle Finanze e consigliere di amministrazione di Mps dal 2022, è stata la Guardia di finanza nell’ambito del caso sul risiko bancario. È venuto a galla che Di Stefano avrebbe acquistato azioni di Mediobanca e Mps, per circa 100mila euro, a cavallo della Ops su piazzetta Cuccia.

Cronaca: Ultime notizie

Sassari, donna segregata e stuprata per 10 giorni: arrestato fidanzato

Cronaca

Interrogata dagli inquirenti, la donna di 25 anni ha raccontato di essere stata vittima di...

Caso Sangiuliano, Boccia rinviata a giudizio per stalking e lesioni

Cronaca

Udienza preliminare davanti al gup di Roma, che ha disposto il rinvio a giudizio per...

A Calenzano la consigliera Monica Castro di FdI deride i palestinesi

Cronaca

Mancanza di tatto e umanità. Sono queste le accuse mosse nei confronti della consigliera comunale...

Rider sfruttati, disposto controllo giudiziario per Glovo Foodinho

Cronaca

Secondo gli inquirenti ai circa 40mila impiegati in tutta Italia sarebbero state corrisposte...

Cecchini di Sarajevo, 80enne interrogato a Milano: "Andavo per lavoro"

Cronaca

Giuseppe Vegnaduzzo è accusato di aver ucciso civili inermi a Sarajevo nel periodo in cui la...

Cronaca: i più letti