Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Imperia, morta a Bordighera bambina di 2 anni: si indaga sulle cause

Cronaca

Sul posto sono intervenuti il 118 e la Croce Rossa, ma nonostante i tentativi dei sanitari, per la piccola non c'era più niente da fare. Sulle cause indagano i carabinieri su delega della procura

ascolta articolo

Dramma a Bordighera, in provincia di Imperia, dove questa mattina è morta una bambina di due anni. La dinamica di quanto accaduto è ancora in fase di accertamento, sul posto sono intervenuti il 118 e la Croce Rossa di Bordighera, ma nonostante i tentativi dei sanitari, per la piccola non c'era più niente da fare. Sulle cause indagano i carabinieri su delega della procura.

Cronaca: Ultime notizie

Assalto con sparatoria a due portavalori nel Brindisino: due fermati

Cronaca

Il blitz questa mattina sulla statale 613, la superstrada che collega Lecce a Brindisi,...

È morto a 96 anni il fisico Antonino Zichichi

Cronaca

Fisico e divulgatore scientifico era specializzato nel campo della fisica delle particelle. Era...

Sabotaggio ai treni, ordigni con bottiglie infiammabili. Cosa sappiamo

Cronaca

A causare alcuni dei danneggiamenti sono stati dei dispositivi incendiari che, piazzati nei...

Femminicidio Zoe Trinchero, da depistaggio a confessione: cosa si sa

Cronaca

"Abbiamo discusso, le ho dato un pugno, forse più pugni, io facevo boxe. Non so perché. Comunque...

Incidenti montagna, 11 morti in 7 giorni. Soccorso alpino: "Prudenza"

Cronaca

Il Soccorso alpino ha lanciato un "forte richiamo alla prudenza" per chi va in montagna sulla...

Cronaca: i più letti