Alberto Trentini detenuto da 8 mesi in Venezuela chiama la famiglia

Il 45enne cooperante di una ong è detenuto nel Paese sudamericano dallo scorso ottobre con accuse poco chiare. “Pur nella costante angoscia siamo sollevati per aver potuto sentire, per pochi minuti, la voce di Alberto", hanno riferito in una nota i familiari che hanno anche espresso gratitudine per il lavoro diplomatico delle istituzioni italiane ascolta articolo

Per la seconda volta in otto mesi Alberto Trentini, cooperante di una Ong, ha potuto telefonare alla sua famiglia dal Venezuela, dove è detenuto da novembre 2024. La telefonata, annunciata dal ministro degli Esteri Tajani, è stata confermata anche dalla famiglia che ha espresso “angoscia ma sollievo” nel poter sentire nuovamente la voce del 45enne. L’uomo, originario di Venezia, è stato arrestato con accuse poco chiare e che la Farnesina sta cercando di risolvere con un lavoro diplomatico tra i due Paesi. Trentini era arrivato in Venezuela lo scorso ottobre insieme a Humanity & Inclusion, ong internazionale che si occupa di assistenza alle persone con disabilità. Quando è stato arrestato, l’italiano era in viaggio da Caracas a Guasdualito, nel nordovest del paese, per motivi di lavoro.

Vignali nominato Inviato Speciale per i detenuti italiani in Venezuela Intanto, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, d'intesa con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha nominato il Direttore Generale per gli Italiani nel mondo, Luigi Vignali, Inviato Speciale della Farnesina per i detenuti italiani in Venezuela. "Accogliamo con speranza e fiducia la notizia della nomina” di Vignali, ha fatto sapere in una nota la famiglia Trentini con la legale Alessandra Ballerini. “Pur nella costante angoscia siamo sollevati per aver potuto sentire, per pochi minuti, la voce di Alberto ed esprimiamo gratitudine nei confronti delle istituzioni che in Italia e in Venezuela si stanno adoperando per la liberazione di Alberto, da oltre otto mesi detenuto a Caracas. Speriamo di poterlo riabbracciare presto a casa".