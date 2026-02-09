"Ci siamo lasciati perché non mi piaceva il suo comportamento - ha detto l’amica di Zoe Trinchero parlando di Manna - e non l'ho mai più sentito da aprile dell'anno scorso. Quando lui c'era, ormai di rado, io non andavo. Non ha un carattere facile e non è un tipo tranquillissimo. Con me era ossessivo e possessivo, non potevo parlare né uscire con nessuno. Non era cattivo, però è un po' aggressivo. Con me non ha mai alzato le mani, ma perde la pazienza facilmente. Quando perdeva la pazienza rompeva le cose". Sul suo telefono la ragazza ha trovato una chiamata della vittima, non risposta, effettuata intorno alle 23.30. "Non capita mai - ha spiegato -, ma sono andata a dormire prestissimo e non riesco a perdonarmelo. Abbiamo la posizione condivisa, così sappiamo sempre dove siamo".