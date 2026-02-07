Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta nell'Astigiano. Sul corpo della ragazza ci sarebbero, secondo le prime notizie, i segni di un trauma cranico e di uno strangolamento. La 17enne, trovata senza vita in un corso d'acqua a Nizza Monferrato (Asti), aveva passato la serata in alcuni locali della città, poi si sarebbe allontanata. Il corso d'acqua è il Rio Nizza. A ritrovarla, in un punto a poca distanza da un distributore di benzina, sono stati gli amici percorrendo la strada che da Nizza conduce all'abitato di Incisa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Nizza Monferrato, i vigili del fuoco e il 118 che ha constatato il decesso.

Nel frattempo, dopo il ritrovamento della vittima, un gruppo di residenti si è radunato sotto l'abitazione di un giovane che sarebbe in cura per problemi di natura psichiatrica, che è stato preso in consegna dai carabinieri per ragioni di sicurezza ma non risultano a suo carico provvedimenti giudiziari. La 17enne si chiamava Zoe Trinchero. La procura di Alessandria ha aperto un fascicolo per omicidio.