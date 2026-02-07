Ragazza trovata morta nell'Astigiano, sul corpo segni di violenza. Si indaga per omicidioCronaca
Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta nell'Astigiano. Sul corpo della ragazza ci sarebbero, secondo le prime notizie, i segni di un trauma cranico e di uno strangolamento. La 17enne, trovata senza vita in un corso d'acqua a Nizza Monferrato (Asti), aveva passato la serata in alcuni locali della città, poi si sarebbe allontanata. Il corso d'acqua è il Rio Nizza. A ritrovarla, in un punto a poca distanza da un distributore di benzina, sono stati gli amici percorrendo la strada che da Nizza conduce all'abitato di Incisa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Nizza Monferrato, i vigili del fuoco e il 118 che ha constatato il decesso.
Nel frattempo, dopo il ritrovamento della vittima, un gruppo di residenti si è radunato sotto l'abitazione di un giovane che sarebbe in cura per problemi di natura psichiatrica, che è stato preso in consegna dai carabinieri per ragioni di sicurezza ma non risultano a suo carico provvedimenti giudiziari. La 17enne si chiamava Zoe Trinchero. La procura di Alessandria ha aperto un fascicolo per omicidio.
Il ritrovamento
E' accaduto intorno alla mezzanotte, quando un residente della zona, affacciato dalla finestra, ha notato il cadavere parzialmente sommerso nel Rio Nizza, poco prima della confluenza con il torrente Belbo. Proprio in quell'istante sono arrivati anche gli amici della ragazza con i quali aveva passato la serata. I ragazzi sono scesi nel canale, hanno recuperato il corpo, lo hanno portato a riva, cercando disperatamente di salvare la loro amica, ma non c'è stato più nulla da fare. Secondo i primi accertamenti, la giovane non è morta per annegamento. Sul suo corpo sono state trovate numerose ecchimosi compatibili con una morte violenta. A breve sarà disposta l'autopsia della salma. Al momento i carabinieri stanno sentendo gli amici della 17enne.
Lavorava nel bar della stazione della città Zoe Trinchero e ieri sera, dopo avere salutato il titolare dell'esercizio commerciale, era andata a cena con un gruppo di amici in casa di uno di loro per poi allontanarsi da sola.