Alcune persone, tra cui dipendenti del Parlamento siciliano, sarebbero finite al pronto soccorso dopo avere pranzato alla mensa nella buvette dell'Assemblea regionale. È successo nella giornata di lunedì 9 febbraio. Da quanto apprende l'Ansa da più fonti, subito dopo avere consumato il pasto alcuni avrebbero avuto dei malori e avrebbero fatto ricorso al medico di turno a Palazzo dei Normanni, con presunti sintomi da sindrome sgombroide. Nel menu tra i primi piatti c'erano mezze penne con tonno e finocchietto.