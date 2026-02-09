Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Palermo, pranzano al Parlamento siciliano e finiscono al pronto soccorso

Cronaca

Alcune persone sono finite in ospedale, con presunti sintomi da sindrome sgombroide, dopo aver mangiato alla mensa nella buvette dell’Assemblea regionale 

ascolta articolo

Alcune persone, tra cui dipendenti del Parlamento siciliano, sarebbero finite al pronto soccorso dopo avere pranzato alla mensa nella buvette dell'Assemblea regionale. È successo nella giornata di lunedì 9 febbraio. Da quanto apprende l'Ansa da più fonti, subito dopo avere consumato il pasto alcuni avrebbero avuto dei malori e avrebbero fatto ricorso al medico di turno a Palazzo dei Normanni, con presunti sintomi da sindrome sgombroide. Nel menu tra i primi piatti c'erano mezze penne con tonno e finocchietto.

Cronaca: Ultime notizie

Sassari, donna segregata e stuprata per 10 giorni: arrestato fidanzato

Cronaca

Interrogata dagli inquirenti, la donna di 25 anni ha raccontato di essere stata vittima di...

Caso Sangiuliano, Boccia rinviata a giudizio per stalking e lesioni

Cronaca

Udienza preliminare davanti al gup di Roma, che ha disposto il rinvio a giudizio per...

A Calenzano la consigliera Monica Castro di FdI deride i palestinesi

Cronaca

Mancanza di tatto e umanità. Sono queste le accuse mosse nei confronti della consigliera comunale...

Rider sfruttati, disposto controllo giudiziario per Glovo Foodinho

Cronaca

Secondo gli inquirenti ai circa 40mila impiegati in tutta Italia sarebbero state corrisposte...

Cecchini di Sarajevo, 80enne interrogato a Milano: "Andavo per lavoro"

Cronaca

Giuseppe Vegnaduzzo è accusato di aver ucciso civili inermi a Sarajevo nel periodo in cui la...

Cronaca: i più letti