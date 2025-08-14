Naufragio a Lampedusa, riprese le ricerche: si temono oltre 35 morti

Due imbarcazioni partite dalla Libia con circa cento persone a bordo sono naufragate ieri al largo di Lampedusa. Finora sono state accertate 27 vittime, tra cui una neonata, ma il bilancio potrebbe aggravarsi nelle prossime ore. La Procura di Agrigento aprirà un fascicolo d'inchiesta sul doppio naufragio. L'ipotesi di reato sarà naufragio colposo

All’alba di oggi sono riprese le ricerche dei migranti dispersi nel naufragio avvenuto ieri al largo di Lampedusa. Il bilancio provvisorio conta 27 vittime, tra cui 13 uomini, 7 donne e 3 minorenni. Due corpi restano senza nome, mentre gli altri sono stati identificati grazie ai parenti o conoscenti che viaggiavano sulle imbarcazioni affondate a circa 14 miglia dalle Pelagie. All’appello mancano ancora diversi uomini, donne e bambini, e il numero delle vittime è destinato a crescere. Secondo il portavoce dell’Organizzazione internazionale delle migrazioni, Flavio Di Giacomo, “si temono circa 35 morti”. Tra le vittime accertate c'è anche una neonata.

La dinamica dell’incidente e i soccorsi



La Procura di Agrigento aprirà un fascicolo d'inchiesta sul doppio naufragio. L'ipotesi di reato sarà naufragio colposo. Secondo le prime ricostruzioni, le due imbarcazioni erano partite dalla Libia con circa un centinaio di persone a bordo. Una delle barche ha iniziato a imbarcare acqua e i passeggeri sono stati trasferiti sull’altra, che però si è ribaltata a causa del sovraccarico. I 60 sopravvissuti hanno iniziato a fornire le prime ricostruzioni ai medici, psicologi e operatori dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (Euaa), assistiti da mediatori culturali. Uno dei due barconi è stato individuato già capovolto a circa 13 miglia dall'isola, da un elicottero della Guardia di Finanza. L'allarme è scattato immediatamente: in zona sono intervenute diverse motovedette della Guardia Costiera, delle Fiamme Gialle e di Frontex.

Meloni: “Sgomento, trafficanti inumani”



"Quando si consuma una tragedia come quella di oggi, con la morte di decine di persone nelle acque del Mediterraneo, sorge in tutti noi un forte sentimento di sgomento e compassione. E ci troviamo a misurare l'inumano cinismo con cui i trafficanti di esseri umani organizzano questi loschi viaggi. Insieme al profondo cordoglio per le vittime, alla pietà per quanti hanno perso la vita, rinnoviamo pertanto l'impegno a contrastare questi trafficanti senza scrupoli nell'unico modo possibile: prevenire le partenze irregolari, gestire i flussi migratori”, ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo il naufragio di Lampedusa. “Che la tragedia di oggi sia avvenuta nonostante un dispositivo internazionale pronto e operativo ci avverte, infatti, che il doveroso intervento di soccorso non è una misura sufficiente e, soprattutto, non risolve le cause del drammatico problema”, ha aggiunto la premier.



L’intervento del vicepremier Salvini



A parlare di quanto avvenuto è stato anche il vicepresidente del Consiglio e leader della Lega, Matteo Salvini: "I morti di Lampedusa mi addolorano profondamente: oltre alla commozione e alle preghiere, abbiamo il dovere di impegnarci per contrastare i trafficanti di esseri umani che sono i veri e soli responsabili dell'ennesima tragedia, insieme agli ultrà dell'accoglienza".