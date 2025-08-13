Barca con migranti naufraga al largo di Lampedusa: morti e dispersi

L'imbarcazione si è ribaltata a 14 miglia sud-sud-ovest dell'isola siciliana. Secondo le prime informazioni, sarebbero tra i 70 e gli 80 i superstiti. Si cercano dispersi
È di almeno 8 morti il bilancio del naufragio di un'imbarcazione a largo di Lampedusa. Al momento sono stati recuperati alcuni cadaveri ma sono ancora in corso le operazioni di soccorso e di ricerca dei dispersi. Secondo le prime informazioni, sarebbero tra i 70 e gli 80 i superstiti dopo che un barcone carico di migranti si è ribaltato a 14 miglia sud-sud-ovest dell'isola siciliana. I cadaveri, già imbarcati su alcune motovedette, dovrebbero giungere in porto fra un paio d'ore.
