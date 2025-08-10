Esplora tutte le offerte Sky
Sardegna, ritrovato in mare a Sant'Antioco il corpo di un migrante

Cronaca

Era uno dei dispersi che le motovedette e gli elicotteri della Guardia costiera stavano cercando da ieri nelle acque di fronte all'isola. Le ricerche continuano, ancora nessuna traccia del mezzo di trasporto

ascolta articolo

È stato ritrovato durante la notte in mare il cadavere di un migrante davanti alle coste di Sant'Antioco. Era uno dei dispersi che le motovedette e gli elicotteri della Guardia costiera stavano cercando da ieri nelle acque di fronte all'isola. Il migrante ritrovato senza vita faceva verosimilmente parte del gruppo di persone che, forse per problemi con il barchino usato per il viaggio dal nord Africa alla Sardegna, potrebbe essere finito in acqua a poche miglia dalla riva. Uno di loro, circa ventiquattro ore fa, era stato tratto in salvo da una motovedetta. Ma si teme per la sorte di una decina di compagni di viaggio. Le ricerche continuano, ancora nessuna traccia del mezzo di trasporto.

FOTOGALLERY

Ansa/Sky TG24

1/8
Mondo

Migranti, le aree di potere in Libia e l'influenza russa in Africa

Al momento i flussi in arrivo in Italia dalle coste libiche sono sotto controllo, ma la situazione esplosiva sul territorio rischia può far sì che le partenze vengano utilizzate come fattore di destabilizzazione. Anche di questo si è parlato nella puntata di 'Numeri' di Sky TG24 andata in onda il 9 luglio

Vai alla Fotogallery

L'incendio nel Parco Nazionale del Vesuvio visto dal foro del Parco archeologico degli scavi di Pompei, 09 agosto 2025. ANSA/CESARE ABBATE

