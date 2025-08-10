Sardegna, ritrovato in mare a Sant'Antioco il corpo di un migrante

Era uno dei dispersi che le motovedette e gli elicotteri della Guardia costiera stavano cercando da ieri nelle acque di fronte all'isola. Le ricerche continuano, ancora nessuna traccia del mezzo di trasporto

È stato ritrovato durante la notte in mare il cadavere di un migrante davanti alle coste di Sant'Antioco. Era uno dei dispersi che le motovedette e gli elicotteri della Guardia costiera stavano cercando da ieri nelle acque di fronte all'isola. Il migrante ritrovato senza vita faceva verosimilmente parte del gruppo di persone che, forse per problemi con il barchino usato per il viaggio dal nord Africa alla Sardegna, potrebbe essere finito in acqua a poche miglia dalla riva. Uno di loro, circa ventiquattro ore fa, era stato tratto in salvo da una motovedetta. Ma si teme per la sorte di una decina di compagni di viaggio. Le ricerche continuano, ancora nessuna traccia del mezzo di trasporto.