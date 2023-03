Carabiniere ucciso, Cassazione: appello bis per i due imputati

La Corte ha stabilito un processo d'appello bis per l'accusa di concorso in omicidio per Gabriel Natale Hjorth. Per l'altro imputato, Finnegan Lee Elder, ci sarà un nuovo appello, ma limitatamente al reato di resistenza a pubblico ufficiale e le aggravanti

Si terrà un processo d'appello bis per Gabriel Natale Hjorth accusato di concorso in omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega , ucciso a Roma il 26 luglio 2019. Lo ha deciso la Corte di Cassazione al termine di una camera di consiglio durata diverse ore. Per l'altro imputato, Finnegan Lee Elder, la Corte ha stabilito un nuovo appello, ma limitatamente al reato di resistenza a pubblico ufficiale e le aggravanti.

Le sentenze di primo e secondo grado

Mario Cerciello Rega venne ucciso a coltellate a Roma la sera tra il 25 e il 26 luglio 2019. Per il suo omicidio, la Corte di Assise di Appello di Roma il 17 marzo 2022 aveva condannato in appello i due giovani americani a 24 e 22 anni. Per entrambi, il procuratore generale della Cassazione aveva chiesto la conferma delle condanne inflitte in appello. In primo grado ad entrambi era stato inflitto l'ergastolo.