Ponte Morandi, 7 anni fa il crollo. Mattarella: “Ferita indelebile”

Il messaggio di Mattarella

“Il crollo del Ponte Morandi ha segnato un severo richiamo alle responsabilità pubbliche e private in tema di sicurezza delle infrastrutture. Un punto di non ritorno a pratiche che hanno generato un disastro di quelle proporzioni – si legge ancora nel messaggio di Mattarella –. La comunità locale e la comunità nazionale hanno reagito con straordinario spirito di solidarietà accanto agli immediati soccorsi offerti dalle autorità preposte per arginarne le catastrofiche conseguenze”. Poi il capo dello Stato ha aggiunto: “La rapida ricostruzione di un così importante tratto stradale, il Ponte Genova San Giorgio, riconnettendo la Città e l’Italia, è stata un atto di ripartenza”. E ha sottolineato: “La tutela delle infrastrutture, per garantire piena sicurezza nella circolazione, non ammette alcuna forma di negligenza”. Poi ha concluso: “Nel commemorare le vittime del Ponte Morandi, la Repubblica si unisce al dolore dei familiari”.