Ponte Morandi, 7 anni fa il crollo. Mattarella: “Ferita indelebile”

Crollo Ponte Morandi 7 anni fa, Mattarella: "Tutela infrastrutture non ammette negligenze"Cronaca
"Il 14 agosto 2018 segna una pagina drammatica nella storia del nostro Paese: 43 vite spezzate, centinaia di persone costrette ad abbandonare le loro abitazioni. Una ferita indelebile nel cuore di Genova, della Liguria, dell'Italia". È questo il messaggio che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato alla sindaca di Genova Silvia Salis, in occasione del settimo anniversario del crollo del Ponte Morandi.
Il messaggio di Mattarella
“Il crollo del Ponte Morandi ha segnato un severo richiamo alle responsabilità pubbliche e private in tema di sicurezza delle infrastrutture. Un punto di non ritorno a pratiche che hanno generato un disastro di quelle proporzioni – si legge ancora nel messaggio di Mattarella –. La comunità locale e la comunità nazionale hanno reagito con straordinario spirito di solidarietà accanto agli immediati soccorsi offerti dalle autorità preposte per arginarne le catastrofiche conseguenze”. Poi il capo dello Stato ha aggiunto: “La rapida ricostruzione di un così importante tratto stradale, il Ponte Genova San Giorgio, riconnettendo la Città e l’Italia, è stata un atto di ripartenza”. E ha sottolineato: “La tutela delle infrastrutture, per garantire piena sicurezza nella circolazione, non ammette alcuna forma di negligenza”. Poi ha concluso: “Nel commemorare le vittime del Ponte Morandi, la Repubblica si unisce al dolore dei familiari”.
Il ricordo nel settimo anniversario
In ricordo delle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto di sette anni fa, l'arcivescovo di Genova Marco Tasca ha celebrato una messa nella Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa. È stato il primo atto di una giornata che prevede altri momenti commemorativi promossi dal Comune di Genova insieme al Comitato Parenti vittime del Ponte Morandi. La cerimonia si svolge alle 10.45 per la prima volta nello spazio attiguo al Memoriale 14.08.2018, inaugurato lo scorso dicembre. Alla messa presenti tra gli altri i parenti delle vittime, il viceministro dei Trasporti con delega della presidenza del Consiglio dei Ministri Edoardo Rixi, il presidente ligure Marco Bucci, la sindaca di Genova Silvia Salis, la prefetta di Genova Cinzia Torraco, il vicepresidente della Regione Lombardia Marco Alparone.
Crollo Ponte Morandi, 7 anni fa la tragedia a Genova. FOTO
Il 14 agosto 2018 il viadotto sul torrente Polcevera, nel capoluogo ligure, cede causando la morte di 43 persone. Da allora gli inquirenti sono al lavoro per accertare cause e responsabilità, mentre il ponte è stato demolito e ne è stato costruito uno nuovo, inaugurato il 3 agosto 2020. Ancora in corso il processo, con decine di imputati fra ex vertici e tecnici di Autostrade e Spea, attuali ed ex dirigenti del ministero delle Infrastrutture e funzionari del Provveditorato