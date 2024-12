Genova, figlio di una vittima ha inaugurato il Memoriale del Morandi

Il Memoriale è a Campi, proprio sotto al nuovo viadotto che ha sostituito il Morandi, vicino all'ex pila 9, crollata. "E' un luogo di resistenza all'incuria e alla amnesia" ha detto l'architetto Boeri. E' stato concepito come un percorso a tappe, che racconta la storia del ponte dalla nascita al crollo fino alla vicenda giudiziaria ancora in corso. I parenti dei morti hanno anche un luogo riservato, la Casa delle Famiglie, con un ingresso più piccolo rispetto a quello per il pubblico che entra invece dopo essere passato accanto a una grande scritta, “14 agosto 2018, ore 11:36”, che ricorda il momento esatto della tragedia.

Boeri: è un luogo di memoria attiva

"Quando vidi il capannone in cui erano state raccolte le macerie del Morandi chiamai subito il sindaco Bucci e gli dissi che il luogo del memoriale c'era già ed era profondamente legato alla storia del luogo, non c'era bisogno di costruirne uno nuovo. Da qui l'idea di un creare un luogo di memoria attiva, non un museo. Un luogo dove potesse essere trasmessa consapevolezza. Il Memoriale ha questa finalità". Lo ha detto l'architetto Stefano Boeri alla inaugurazione del memoriale per le vittime del crollo del Morandi. "Il Memoriale ha una sequenza cronologica che inizia con una parte dedicata alla grande epopea del Morandi e di una Italia che si ricostruiva - ha spiegato Boeri -, poi c'è il cilindro in cui si evoca il momento del crollo, poi un'area dedicata alla generosità dei soccorsi, una parte dedicata alla potenza mediatica che ha avuto questa tragedia nel mondo, poi si arriva a vedere come il quartiere ha saputo reagire e si termina con il momento del processo, che sarà continuamente aggiornabile, per seguire una vicenda ancora senza fine. Alla fine del percorso c'è la serra con la vista del nuovo viadotto di Renzo Piano, uno spazio vitale di rigenerazione che ci riporta dove tutto è iniziato, sotto la pila 9".