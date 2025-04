Mestre, 45enne accusato di violenza su bimba di 11 anni: arrestato

La ragazzina stava attraversando un tratto di strada per arrivare a casa, quando si è accorta di essere seguita. Il 45enne l'avrebbe pedinata per usarle violenza. Le grida della giovane hanno attirato alcuni passanti che hanno messo in fuga l'aggressore. I carabinieri hanno poi rintracciato e arrestato l'uomo, un italiano noto per alcuni precedenti