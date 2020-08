Coronavirus, in Europa salgono i contagi: corsa ai rimpatri. FOTO

1/18 ©Ansa

Continua a preoccupare la situazione dei contagi da Coronavirus in alcuni Paesi europei, tanto da spingere molte persone a lasciare i luoghi di vacanza per rientrare in patria. Ritorni che per forza di cose coincidono con controlli sanitari, come quelli iniziati oggi a Fiumicino su tutti i passeggeri in arrivo da Spagna, Grecia, Croazia e Malta. (Nella foto i controlli a Fiumicino)

