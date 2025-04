“Addio Francesco”, lo speciale di Sky TG24 per seguire funerali in tv

Sky TG24 seguirà le esequie di Bergoglio con uno speciale programmazione, in onda a partire dalle 6.00 di domani, 26 aprile, canale 100 e 500 di Sky e in chiaro sul canale 50 del DTT. Collegamenti, ospiti e approfondimenti accompagneranno gli spettatori durante tutta la giornata, fino alla traslazione del corpo del pontefice nella Basilica di Santa Maria Maggiore

Il mondo si prepara a salutare per l’ultima volta Papa Francesco, scomparso lo scorso 21 aprile all’età di 88 anni. I funerali di Bergoglio si terranno sabato 26, a partire dalle 10. Sky TG24 li seguirà in diretta, con uno speciale dal titolo ADDIO FRANCESCO, in onda a partire dalle 6.00 di domani, canale 100 e 500 di Sky e in chiaro sul canale 50 del DTT (FUNERALI PAPA FRANCESCO, LO SPECIALE - LA MAPPA INTERATTIVA DEL CORTEO FUNEBRE - TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULLA CERIMONIA).