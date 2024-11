Introduzione

È il giorno del verdetto nel processo a carico di Alessandro Impagnatiello. Oggi, lunedì 25 novembre, nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Corte d’Assise di Milano deve decidere sulla pena da applicare per l’omicidio aggravato della compagna Giulia Tramontano, uccisa il 27 maggio 2023 a coltellate, mentre era incinta di sette mesi. I pm chiedono l’ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi