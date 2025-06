Omicidio Nora Dalmasso, la storia che ha ispirato la docuserie Netflix

Le indagini furono da subito caotiche e piene di errori. La scena del crimine fu contaminata da ben 23 persone, tra cui un prete amico di famiglia che coprì il corpo per “pudore”, compromettendo potenzialmente le prove. Le ipotesi investigative spaziarono da un delitto passionale a un omicidio su commissione, includendo violenza sessuale e femminicidio. Tanti gli indiziati nel corso degli anni. Gastón Zárate, un imbianchino che lavorava nel quartiere fu il primo sospettato, considerato un “colpevole ideale” dai media. Arrestato brevemente, fu scagionato per mancanza di prove, ma il clamore pubblico generò manifestazioni in suo favore. Le indagini si concentrarono anche sulla famiglia, nonostante gli alibi solidi: Marcelo era a un torneo di golf in Uruguay, Facundo a Córdoba e Valentina negli Stati Uniti. Marcelo, accusato di essere l’istigatore, fu processato ma assolto nel 2022 per insufficienza di prove. Facundo fu sospettato per un breve periodo, con illazioni su una relazione incestuosa, ma anch’egli fu scagionato. Nel dicembre 2024 emerse un nuovo sospettato, Roberto Bárzola, un parquettista che aveva lavorato in casa Dalmasso. Il suo Dna fu trovato sulla cintura usata per il delitto e su un pelo pubico rinvenuto sul corpo di Nora. Bárzola è stato accusato di “abuso sessuale seguito da morte”, ma il caso rischia la prescrizione a causa del tempo trascorso. La famiglia Macarrón e il nuovo procuratore stanno spingendo per un processo penale, sostenendo che la prescrizione dovrebbe essere sospesa per gli anni in cui la famiglia è stata ingiustamente accusata.