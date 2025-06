Omicidi Villa Pamphilj, fermato un uomo in Grecia. Cosa sappiamo

A circa 100 metri di distanza dal luogo in cui sono stati ritrovati i corpi sono stati scoperti un sacco a pelo, reggiseni, vestiti per adulti e bambina e pannolini. Lì si è cercato il Dna delle vittime e anche quello di un uomo ricercato come presunto assassino. Per conoscere l’identità di madre e figlia, gli investigatori hanno fatto circolare le foto di entrambe tra i frequentatori del parco. Alcuni testimoni hanno confermato che le due, da circa tre settimane prima di essere uccise, erano state viste circolare per il parco con un uomo.

