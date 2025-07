Omicidi Villa Pamphilj, oggi estradizione Kaufmann: è in arrivo a Roma

Il 46enne californiano, accusato di aver ucciso la compagna Anastasia Trofimova e la figlia di 11 mesi, Andromeda, arriverà alle 12 a Ciampino. Poi sarà trasferito nel reparto medico del carcere di Rebibbia. L'interrogatorio di garanzia con il gip probabilmente la settimana prossima: rischia nuovi reati. Intanto è emerso che alcuni mesi fa l’uomo tentò anche di spacciarsi per un tenore all’Opera ascolta articolo

A un mese esatto dalla sua fuga in Grecia, Francis Kaufmann sarà estradato e oggi tornerà a Roma, la città in cui, secondo il lavoro della Procura, ha ucciso la compagna Anastasia Trofimova e la figlia di 11 mesi, Andromeda. Delitti avvenuti nei primi giorni di giugno, nel parco di Villa Pamphilj, dove i tre vivevano utilizzando giacigli di fortuna per trascorrere la notte e lavandosi nelle fontane nella zona di via Gregorio VII. L'indagato a bordo di un velivolo dell’Aeronautica atterrerà intorno alle 12 all'aeroporto di Ciampino. Da lì verrà trasferito - a meno di cambiamenti dell'ultim'ora - nel reparto medico del carcere di Rebibbia. Una decisione presa alla luce delle intemperanze di cui Kaufmann è stato protagonista nel carcere di Larissa, dove ha distrutto la cella in cui si trovava detenuto dal 12 giugno, dopo essere stato trasferito dall'isola di Skiathos.

Attesa per l’interrogatorio Una volta rientrato sul territorio italiano, al 46enne californiano verrà notificata l'ordinanza di custodia cautelare emessa per il duplice omicidio e l'occultamento di cadavere. Spetterà poi al gip fissare l'interrogatorio di garanzia, che con ogni probabilità verrà effettuato la prossima settimana. L'indagato dovrà scegliersi un avvocato per l'atto istruttorio, che rappresenta il primo confronto diretto tra lui e gli inquirenti. In quello andato in scena alcuni giorni fa, in videoconferenza dalla Grecia, Kaufmann si è avvalso della facoltà di non rispondere, limitandosi a dichiarare la sua innocenza ma senza perdere quella sua aria di sfida già emersa da alcune testimonianze di persone che lo hanno incrociato a Roma dopo il suo arrivo alla fine del mese di marzo. Vedi anche Omicidi Villa Pamphilj, Kaufmann arriverà venerdì in Italia

Tentò di spacciarsi per tenore all’Opera All'indagato verrà inoltre prelevato un campione di Dna che sarà comparato con quello della piccola vittima con l'obiettivo di eliminare qualsiasi dubbio sul rapporto di parentela. Kaufmann si è dimostrato un personaggio dai mille volti e dai mille nomi. Alias, come Rexal Ford, con cui si accreditava come regista, sceneggiatore, ma anche come cantante lirico. Agli atti delle indagini compare anche una mail che l'uomo ha inviato al Teatro dell'Opera della Capitale per ottenere un provino, un'audizione per un eventuale contratto. Un'iniziativa in cui Kaufmann credeva concretamente, tanto da recarsi personalmente, alcune settimane prima dei delitti, in piazza Beniamino Gigli, sede del teatro, per chiedere di essere "ascoltato", senza ottenere però risposta. Vedi anche Villa Pamphilj, Kaufmann atterrerà a Ciampino, andrà in psichiatria