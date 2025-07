Omicidio villa Pamphili, Kaufmann distrugge la cella nel carcere

Una volta atterrato in Italia, all'indagato verrà notificata l'ordinanza di custodia cautelare, e poi il gip, entro cinque giorni, dovrà fissare l'interrogatorio di garanzia in carcere. ascolta articolo

Domani atterrerà all'aeroporto romano di Ciampino Francis Kaufmann, il presunto omicida di Anastasia Trofimova e della figlia di 11 mesi, Andromeda , avvenuto a Villa Pamphili. Il 46enne verrà estradato dalla Grecia a bordo di un velivolo dell'Aeronautica. Da qualche giorno l’uomo non si trova più in una normale cella nel carcere di Larissa in Grecia ma è stato spostato nel reparto di psichiatria dopo aver distrutto la cella in cui si trovava.

L’uomo sarà sottoposto a una perizia psichiatrica Atteggiamenti violenti si sono succeduti con regolarità dal momento in cui l’uomo ha capito che sarebbe tornato a Roma e non negli Stati Uniti come aveva sperato. Kaufmann – scrive il Messaggero - oltre a spacciarsi per uno chef, un famoso regista, si fingeva anche un tenore: "Sono un cantante lirico", così aveva detto presentandosi al Teatro dell’Opera nei mesi in cui ha soggiornato nella Capitale. Approfondimento Omicidi Villa Pamphilj, Kaufmann arriverà venerdì in Italia