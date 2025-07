Omicidi Villa Pamphilj, Kaufmann arriverà venerdì in Italia

Francis Kaufmann, cittadino statunitense accusato del duplice omicidio della compagna Anastasia Trofimova e della figlia di appena undici mesi, Andromeda, verrà estradato in Italia venerdì prossimo. Le due vittime furono trovate senza vita all’interno di Villa Pamphilj, a Roma, in circostanze che hanno sconvolto l’opinione pubblica. L’uomo atterrerà all’aeroporto di Ciampino, dove verrà immediatamente preso in custodia dalle autorità italiane per essere condotto presso una struttura detentiva.