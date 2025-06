Villa Pamphilj, killer ha dato nome falso: si chiama Francis Kaufmann

Chi è Kaufmann

L’uomo era stato arrestato il 13 giugno a Skiathos, in Grecia. Solo in seguito, dopo diversi accertamenti, si è scoperto che aveva dato inizialmente delle generalità false. Il 46enne avrebbe dei precedenti negli Stati Uniti ed è accusato di essere il responsabile della morte della bimba di circa 6 mesi, trovata priva di vita - il 7 giugno - nel parco romano a poca distanza dal cadavere della madre, le cui cause del decesso sono ancora in fase di accertamento.

Le procedure per la consegna di Kaufmann all'Italia

Intanto, il Consiglio della Corte d'Appello di Larissa, deciderà nei prossimi giorni sulla procedura relativa alla consegna all'Italia di Kaufmann. Lo si apprende dall'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale, secondo la quale il sospettato è attualmente ancora detenuto in Grecia, poiché non ha acconsentito alla consegna all'Italia.