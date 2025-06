Omicidio Villa Pamphilj, in video Polizia l'arresto del sospettato

L'indagato

L’uomo ha 46 anni, è cittadino americano e avrebbe dei precedenti negli Stati Uniti. È accusato di essere il responsabile della morte della bimba di circa 6 mesi, trovata priva di vita nel parco romano a poca distanza dal cadavere della madre, le cui cause del decesso sono ancora in fase di accertamento. Sulle modalità di estradizione dell’uomo, californiano, non si hanno ancora certezze. A quanto si apprende, potrebbe essere estradato non prima di 20-25 giorni in Italia, ma non si può ancora escludere che possa essere consegnato agli Usa nel caso in cui le autorità degli Stati Uniti ne facessero richiesta.