Roma, madre e figlia trovate morte: primi esami tossicologici negativi

Continuano le indagini per identificare i due cadaveri, una donna di circa 30 anni e la figlia di 6 mesi, trovati nei giorni scorsi a Villa Pamphilj a Roma. Dai primi risultati delle analisi tossicologiche è emerso che la donna non faceva uso di sostanze stupefacenti, almeno delle droghe più comuni come l'eroina. Le verifiche proseguiranno ora con esami più approfonditi per controllare l'eventuale presenza nel corpo di altri tipi di droghe, anche quelle sintetiche. Intanto, gli inquirenti hanno inviato le sue impronte digitali e il profilo Dna anche alle banche dati estere nel tentativo di identificarla.

Le segnalazioni

In particolare, l'attenzione degli investigatori si starebbe concentrando su due segnalazioni arrivate nelle ultime ore: il racconto di una cittadina che afferma di avere visto venerdì sera - dunque il giorno prima del ritrovamento dei corpi - un uomo con una bambina in braccio all'interno della villa, non lontano dal punto in cui è stata trovata morta, e una testimonianza simile fornita da tre minorenni che hanno parlato di un uomo con in braccio un fagotto aggirarsi tra i viali del parco, sempre nella giornata di venerdì. La polizia ha effettuato nuovi sopralluoghi nella villa in cerca di testimonianze e altri elementi utili per ricostruire con esattezza l'accaduto. Gli inquirenti hanno anche disposto l'allargamento all'estero delle ricerche per identificare mamma e figlia: le impronte dattiloscopiche sono state inviate oltreconfine per effettuare accertamenti nelle banche dati, dopo che quelle italiane non hanno fornito risultati.