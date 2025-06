Vertice in Procura a Roma tra gli inquirenti che indagano sul caso del ritrovamento dei corpi di una donna di 40 anni e una bambina di sei mesi a Villa Pamphilj. All'incontro, per fare il punto sulle indagini, presenti il procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, il sostituto Antonio Verdi e i vertici della Squadra Mobile.

Nuovo sopralluogo a Villa Pamphilj

Intanto nuovi sopralluoghi nell’area del ritrovamento dei due corpi. Gli investigatori sono al lavoro per individuare elementi utili per far luce sulla vicenda. Attesa oltre che per l'esame del Dna, da cui potrebbe arrivare la certezza che si tratti di mamma e figlia, per i risultati degli esami tossicologici che potrebbero dare risposte sulle cause della morte.