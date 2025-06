Villa Pamphilj, si cerca trolley. Oggi udienza estradizione Kaufmann

Ieri Kauffman si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'ambito di un atto istruttorio richiesto dalla Procura di Roma tramite un Ordine europeo di indagine (Oei). “Sono innocente, non le ho uccise io. Prima di rispondere devo però consultarmi con l'avvocato e parlare con il Consolato Americano", si è llimitato a dichiarare davanti ai magistrati romani nel corso dell'interrogatorio svolto in video-collegamento dal tribunale di Larissa, in Grecia, dove l'uomo è detenuto.

L’estradizione

Alla richiesta di estradizione avanzata dalle autorità italiane, l'indagato si è già opposto, portando così ad allungare le procedure. I giudici si riserveranno la decisione, che potrebbe arrivare nelle prossime settimane: hanno circa sessanta giorni di tempo per emettere un provvedimento.

Le ultime ricostruzioni

Secondo gli inquirenti la piccola Andromeda è morta per strangolamento la sera del 6 giugno, poche ore prima del suo ritrovamento nel polmone verde della Capitale, a circa 200 metri dal corpo della madre. Per le cause del decesso della ragazza russa, che sarebbe stata morta alcuni giorni prima - forse la notte tra il 3 e il 4 giugno - gli inquirenti attendono i risultati dell'esame istologico, visto che sul corpo non sono stati individuati evidenti segni di violenza. Secondo quanto ricostruito, Kaufmann, Anastasia e la piccola Andromeda avrebbero vissuto per almeno due settimane a villa Pamphilj, dormendo su giacigli di fortuna. Il cellulare del californiano risulta spento dal 4 giugno. Con il corpo della donna ancora nel parco, l'uomo avrebbe vagato per Roma insieme alla bambina per almeno 48 ore. Il 5 giugno viene fermato nei pressi di largo Argentina, ubriaco, sempre con la piccola in braccio. Agli agenti mostra il suo passaporto americano intestato a Rexal Ford, uno dei tanti alias che l'uomo utilizzava. Il giorno dopo, la bambina viene uccisa, sempre all'interno di villa Pamphilj, dove viene lasciata a poca distanza da una siepe. Ci sono poi cinque giorni di "buco", in cui l'indagato, con ogni probabilità, avrebbe cercato di far sparire le tracce dell'omicidio, a cominciare dai vestiti della ragazza, che è stata trovata nuda, coperta solo da un telo di plastica nero. L'11 giugno il 46enne si imbarca su un volo per la Grecia. Il biglietto è stato acquistato con la sua carta di credito. Sull'isola di Skiathos viene arrestato dalla polizia greca, in stretto contatto con quella italiana, e trasferito nel penitenziario di Larissa, dove ora attende la decisione dei giudici sulla sua estradizione.