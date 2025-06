Giallo Villa Pamphilj, Procura indaga per duplice omicidio

L’indagine si allarga: l'uomo è ora indagato per aver ucciso anche Anastasia Trofimova, oltre alla figlia Andromeda. L’autopsia non ha chiarito la causa della morte della donna, ma gli inquirenti sospettano un soffocamento. Il corpo è rimasto nascosto per giorni. La madre della vittima ha riconosciuto la figlia. Si attende l’estradizione dell’indagato dagli Stati Uniti

L’inchiesta sull’efferato crimine avvenuto a Villa Pamphili entra in una nuova fase: la procura di Roma, dopo aver identificato le vittime, ha iscritto Francis Kaufmann nel registro degli indagati per duplice omicidio aggravato. Finora accusato solo della morte della piccola Andromeda, meno di un anno, l’uomo — cittadino statunitense — è ora sospettato anche dell’uccisione della madre della bambina, Anastasia Trofimova, 28 anni. Il corpo della donna è stato ritrovato nella villa romana dopo almeno cinque giorni dalla morte, rendendo difficili accertamenti immediati. L’autopsia ha escluso droghe, veleni, infarti o emorragie, e i magistrati sospettano che possa essere stata soffocata, con eventuali tracce cancellate dal tempo. Le analisi più approfondite richiederanno settimane. Determinante per il riconoscimento è stata Tatiana Zemliakova, madre di Anastasia, che ha riconosciuto la figlia grazie alle immagini dei tatuaggi diffuse dalla trasmissione Chi l’ha visto? Sarà presto ascoltata dalla procura, anche per approfondire una mail inviata il 2 giugno da Anastasia, in cui parlava di tensioni con Kaufmann, che però sperava di risolvere.

Chiesta l'estradizione di Kaufmann

Intanto la giustizia italiana chiede l’estradizione immediata dell’uomo, arrestato in Grecia, per processarlo in Italia. La richiesta è contenuta in un mandato d’arresto europeo inviato a Larissa, dove la Corte d’appello esaminerà il caso nei prossimi giorni. Kaufmann, attraverso il suo avvocato, ha però chiesto di essere consegnato agli Stati Uniti. Washington, finora, non ha preso posizione ufficiale: l’Fbi collabora con gli inquirenti, ma il Dipartimento di Stato procede con cautela, anche perché se la piccola Andromeda risultasse sua figlia, sarebbe cittadina americana, e ciò potrebbe complicare la giurisdizione dell’indagine. Nel frattempo, si indaga anche su dieci agenti di polizia che hanno fermato Kaufmann in diverse occasioni nei giorni successivi ai fatti, senza mai bloccarlo. In almeno due casi — quando era ferito e quando era con la bambina senza la madre, già morta — avrebbero potuto e dovuto agire diversamente. La Questura ha già annunciato che rivedrà i protocolli operativi per evitare simili omissioni in futuro.