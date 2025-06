Omicidio a Roma, Kaufmann ha dormito a Villa Pamphilj per 15 giorni

Francis Kaufmann, l'uomo accusato del duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda, dormiva assieme alle due all'interno di Villa Pamphili almeno nei quindici giorni precedenti all'uccisione della donna. Lo hanno accertato gli inquirenti, coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, analizzando le celle e i tabulati del telefono del californiano. Dalle verifiche è emerso che i tre si recavano poi nella zona del mercato di San Silverio per lavarsi e fare colazione. Chi indaga colloca tra il 3 e il 4 giugno la morte di Anastasia alla luce del fatto che da quei giorni in poi il telefono di Kaufmann risulta spento.

Kaufmann dormiva nel parco, telefono spento dopo delitto

Secondo quanto ricostruito l’uomo insieme alla compagna e alla figlia Andromeda si muovevano tra villa Pamphili e il mercato di San Silverio dove si lavavano e mangiavano. Sul corpo della donna sono attesi, intanto, per luglio i risultati degli esami istologici, disposti dalla Procura in seguito all’autopsia eseguita presso l’Istituto di medicina legale dell’Università Cattolica, che serviranno a chiarire le cause del decesso. Fra le ipotesi quella che la donna, nata a Omsk, in Siberia, sia stata soffocata all’interno del parco. L’uomo, che si trova nel carcere di Larissa, ha rifiutato il trasferimento nel nostro Paese e ora si dovrà attendere la decisione dei giudici greci sull’estradizione.