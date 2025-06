Giallo di villa Pamphilj, madre e figlia sarebbero americane

Gli inquirenti mantengono il più stretto riserbo ma le testimonianze fin qui raccolte porterebbero in questa direzione. Anche l'uomo visto in loro compagnia, su cui si concentrano le indagini, sarebbe americano

Iniziano ad arrivare le prime informazioni sull’identità della donna e della bambina trovate morte sabato scorso nel parco di Villa Pamphilj a Roma . Le due potrebbero infatti essere americane come anche l'uomo che potrebbe averle uccise a distanza di giorni. Gli inquirenti mantengono il più stretto riserbo ma le testimonianze fin qui raccolte sembrano condurre in questa direzione.

Le testimonianze

Come riporta il quotidiano Il Messaggero, gli investigatori sono arrivati alla svolta grazie a una segnalazione arrivata mercoledì sera al programma tv 'Chi l'ha visto?' quando un telespettatore ha chiamato ricordando che giorni prima del ritrovamento aveva visto litigare animatamente una donna e un uomo non lontano da Villa Pamphilj. Una lite accesa e violenta tanto da richiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto era arrivata una volante della polizia che aveva identificato la donna e l'uomo che sarebbe già fuggito all'estero e per questo già ieri è stato diramato, a scopo cautelare, a tutte le forze di polizia internazionali il suo nome. Sarebbe ricercato con l'accusa di duplice omicidio aggravato. Gli investigatori hanno ricostruito gli ultimi giorni di vita della ragazza che aveva 29 anni e di sua figlia. Nella settimana precedente al ritrovamento utilizzavano i tavoli del mercato San Silverio, nella zona di San Pietro, per mangiare e i bagni per lavarsi. "Il volto era sempre nascosto dal cappellino, gli occhiali da sole e una barba. Era molto alto, robusto e aveva un atteggiamento minaccioso. Li ho sentiti parlare solo una volta e parlavano in inglese tra di loro" avrebbe riferito un commerciante. Mentre un clochard ha ricordato: "Quell'uomo era un violento. Un mese fa ha aggredito un bambino che stava giocando e lo aveva disturbato".