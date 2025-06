Cadaveri a Villa Pamphilj, una testimone: "Dormivano in una tenda"

Un'operatrice del servizio giardini ha dichiarato di aver visto una donna con una bambina in fasce, presumibilmente le vittime, che vivevano insieme ad un uomo dalla "carnagione olivastra", in una tenda, posizionata vicino al muro di cinta su via Leone XIII ascolta articolo

La donna e la piccola "vivevano" nella villa ma non è stato ancora accertato da quanto tempo. Grazie alla testimonianza di un'operatrice del servizio giardini, come riportato da Fanpage, è emersa la presenza nel parco una donna con una bambina in fasce, presumibilmente le vittime, che vivevano insieme ad un uomo dalla "carnagione olivastra", in una tenda, posizionata vicino al muro di cinta su via Leone XIII. Questa tenda, già posta sotto sequestro dalle forze dell’ordine perché rinvenuta poco distante dai corpi senza vita, sarebbe stata donata da un'associazione che aiuta chi vive in strada. La testimone ha anche raccontato di aver parlato in inglese alla donna e all’uomo circa una settimana prima del ritrovamento dei due cadaveri, spiegando loro che all’interno di Villa Pamphilj è vietato campeggiare.

Le indagini L’autopsia sul corpicino della piccola ha rivelato che lo stomaco era completamente vuoto, quindi verosimilmente non mangiava da giorni. Gli inquirenti presumono che potrebbe essere nata all'estero, tesi sostenuta dal fatto che dagli ospedali, in primis quelli di Roma, non sono arrivati elementi utili. I pm hanno allargato le verifiche a tutti i nosocomi sul territorio nazionale nella speranza che arrivino notizie su un eventuale parto che risalirebbe alla fine del 20024 o inizio del 2025. Sulla donna non è stato riscontrato nessun segno di violenza, smentita dall'autopsia anche la pista dell'overdose. Per la madre torna a farsi concreta l'ipotesi di una morte arrivata per cause naturali, in un contesto di forte degrado. Madre e figlia sono ancora senza nome. Il procedimento avviato in procura resta rubricato per duplice omicidio volontario: i segni di strangolamento ed ematomi individuati sul corpo della bimba non lasciano dubbi sulla sua tragica fine. Un tassello di chiarezza in un puzzle i cui contorni restano tutti da definire. Approfondimento Omicidio Villa Pamphili, si indaga su tenda ass. umanitaria