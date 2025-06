Omicidi Villa Pamphilj, polizia apre inchiesta per mancati controlli

Si dovrà fare luce su possibili negligenze degli agenti che in tre occasioni avrebbero omesso di identificare la donna, trovata cadavere nel parco romano insieme alla figlia di pochi mesi, e l'uomo che era con loro. Intanto sembrerebbero avere un nome le due vittime: Anastasia, 30enne russa, e Andromeda la piccola

Una inchiesta interna, disposta dal capo della Polizia Vittorio Pisani, dovrà fare luce su possibili negligenze degli agenti che in tre occasioni avrebbero omesso di identificare la coppia del “giallo” di Villa Pamphilij. Lo scrive oggi il Corriere della Sera. Si deve fare chiarezza sulla mancata identificazione dell'uomo e della donna che, lo scorso 20 maggio, erano stati fermata a Via Giulia: lui era ubriaco e strattonava la compagna con in braccio la piccola. Altro mancato controllo sarebbe avvenuto, sempre nella stessa giornata, a poche ore di distanza. L'ultima mancata occasione di identificare l'uomo e salvare almeno la bimba, sarebbe avvenuta il 5 giugno. Errori gravi, omissioni rispetto alla procedura che dovranno essere spiegati dagli agenti coinvolti al questore Roberto Massucci che dovrà poi decidere su eventuali provvedimenti disciplinari.