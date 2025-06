A Kaufmann 863mila euro in fondi da ministero per film mai girato

Francis Kaufmann, il 46enne attualmente arrestato in Grecia e sospettato dell’omicidio della compagna russa Anastasia Trofimova (CHI ERA) e della figlia Andromeda, entrambe trovate cadavere a Villa Pamphilj, aveva ottenuto nel 2020 un tax credit di 863.595,90 euro per la produzione cinematografica di un film mai realizzato. La notizia è riportata in esclusiva dal sito Open che evidenzia che i fondi pubblici erano stati disposti con un decreto del ministero dei beni Culturali del 27 novembre 2020, all’epoca guidato da Dario Franceschini, nel corso del governo Conte-bis. Si tratta, scrive Open, del film “Stelle della Notte” del regista americano, Rexal Ford, legato alla società maltese Tintagel Films Llc. Rexal Ford è proprio il falso nome utilizzato da Kaufmann durante il suo soggiorno a Roma. Il progetto del film si rivela dunque parte di un’elaborata messinscena, messa in piedi da Kaufmann con l’uso di un falso passaporto e documentazione fittizia. A supportare l’operazione in Italia è stata la società romana Coevolutions, realmente esistente, che ha formalmente presentato la richiesta di finanziamento. Il piano indicava l’utilizzo del credito nel 2021, ma secondo quanto accertato da Open, la domanda definitiva è stata inviata nel 2023 sfruttando un vuoto normativo: le produzioni internazionali potevano accedere al credito senza l’obbligo di presentare prove tangibili, come riprese già effettuate.