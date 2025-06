Caldo, come proteggersi da temperature elevate e colpi di calore

L’abitacolo va ventilato prima di iniziare il viaggio, il ministero della Salute consiglia di regolare la temperatura su valori di circa 5 gradi inferiori alla temperatura esterna. Le bocchette della climatizzazione non vanno posizionate direttamente sui passeggeri, per evitare eccessivi raffreddamenti. Anche in questo caso, evitare le ore più calde della giornata se ci si deve mettere in viaggio (specie se l’auto non è climatizzata) e tenere sempre in macchina una scorta d’acqua. Non lasciare mai neonati, bambini o animali in macchina, neanche per brevi periodi



