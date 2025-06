Il caldo non dà tregua: bollino rosso in 6 città. Dove e quanto durerà

Introduzione

Prepariamoci a vivere giornate da record, perché la canicola africana ha deciso di non mollare la presa sull’Italia e di trasformare il nostro Paese in un vero e proprio forno a cielo aperto. Colpa dell’anticiclone africano che si sta espandendo dal cuore bollente del Sahara verso il Mediterraneo, abbracciando l'Italia in una cappa rovente che non sembra intenzionata ad andarsene tanto presto. Le temperature stanno già volando verso i 40 gradi e, in alcuni casi, li sfioreranno senza troppi complimenti