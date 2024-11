È arrivata la condanna all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Milano per Alessandro Impagnatiello, ritenuto colpevole di aver ucciso la compagna Giulia Tramontano, 29 anni, incinta di 7 mesi. Omicidio volontario pluriaggravato, interruzione di gravidanza non consensuale e occultamento di cadavere erano i capi d'imputazione. Tutte le tappe della vicenda giudiziaria (e non solo)