Viaggio a Gaza e in Cisgiordania, dove il cibo non c'è più

Pop Palestine è il viaggio di Silvia Chiarantini e Fidaa I A Abuhamdiya nella Palestina culinaria. Un diario, più che un ricettario, che racconta anche come la guerra abbia cambiato le abitudini alimentari del popolo. “Cibo, a Gaza e in Cisgiordania, è sinonimo di festa e Mediterraneo. Ma oggi non si può scegliere cosa mangiare e cosa importare. Anche la cucina è autodeterminazione, quando manca la libertà”, spiegano le autrici