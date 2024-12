Maledette feste, perché abbiamo cominciato a odiare la fine dell’anno

Un romanzo edito da Fazi segue le vicende di una quarantenne allergica al periodo natalizio carico di obblighi e oppressioni. L'autrice Isabella Pedicini a Sky TG24 Insider: "Non ci sono solo le manie e le ossessioni legate a cenoni e rimpatriate, in cui ci sentiamo sempre più soli e inadeguati. Questo è anche il tempo dei bilanci che ci infliggono e che ci autoinfliggiamo. Ci approssimiamo al 31 dicembre come se fosse la fine del mondo"