Trump spacca il G7: lite con Macron, strappo su Russia-Ucraina

Il G7 di Kananaskis, in Canada, mostra quanto labile sia la tenuta dell’asse transatlantico e occidentale nell’era del secondo mandato presidenziale di Donald Trump. Come era successo dal 2017 al 2019, negli anni del suo primo mandato (il summit del 2020 fu cancellato per il Covid-19), Trump si muove in maniera autonoma dagli alleati, rilanciando l’unilateralismo di Washington sui dossier più critici.