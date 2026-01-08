A Sanremo la campana per i bambini mai nati che calpesta la legge 194

È scoppiato un caso a Sanremo dopo la decisione del vescovo Suetta di inaugurare una 'Campana dei Bimbi non Nati' che suona ogni sera alle 20. Non Una di Meno, il Pd e i collettivi studenteschi chiedono a gran voce che si rispetti l'autodeterminazione delle donne. La consigliera regionale alla Parità Laura Amoretto a SkyTG24: "Imposizione irrispettosa e stigmatizzante. L'interruzione volontaria di gravidanza è tutelata dalla legge. E il compito della Chiesa non è giudicare"