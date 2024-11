Omicidio Tramontano, oggi possibile verdetto processo a Impagnatiello

Potrebbe arrivare già oggi, 11 novembre, la sentenza del processo a carico di Alessandro Impagnatiello per il femminicidio della fidanzata 29enne Giulia Tramontano, uccisa - incinta al settimo mese – il 27 maggio 2023. Nell’aula della prima corte d’Assise del Tribunale di Milano è prevista la discussione dei pubblici ministeri Letizia Mannella e Alessia Menegazzo, del legale di parte civile Giovanni Cacciapuoti e dei difensori Giulia Geradini e Samantha Barbaglia. Se i tempi non si dilungheranno, è possibile che si passi in camera di consiglio per il verdetto. Altrimenti la decisione arriverà il prossimo 25 novembre. Intanto, la madre di Tramontano la ricorda sui suoi profili social, dove scrive: "Cara Giulia non è più tempo di orrore, non è più tempo di bugie, di egoismo e cattiveria. Chiunque ti abbia incrociato nel percorso della vita, conserva oggi un dolce ricordo che resterà un segno indelebile nella sua anima".