Minorenne abusata dal padre e da altri uomini, un arresto a Foligno

Avrebbe violentato la figlia minorenne, lasciando che anche altri uomini, al momento sconosciuti, abusassero di lei. Un uomo di 41 anni è stato

arrestato dagli agenti de commissariato di Foligno con l'accusa di lesioni personali, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e atti sessuali con minori. Secondo gli inquirenti il 41enne, nel corso del tempo e in più occasioni, avrebbe maltrattato sia

fisicamente che psicologicamente la moglie, una figlia avuta dalla donna in una precedente relazione e la figlia della coppia. Le minori e la donna avrebbero subito percosse e minacce anche con oggetti contundenti o taglienti.

Domiciliari e braccialetto elettronico per l'indagato

Le indagini hanno permesso di documentare alcuni episodi di violenza sessuale, commessi, secondo l'accusa, direttamente dall'arrestato nei confronti della figlia, e da altri uomini, allo stato ignoti, ai quali veniva consentito di abusare della minore. Il gip ha quindi disposto nei confronti dell'uomo gli arresti domiciliari, con monitoraggio attraverso dispositivi di controllo elettronico e divieto di comunicazione con le vittime dei reati contestati.

Indagini partite dalla denuncia della madre

A dar vita alle indagini la denuncia a un commissariato della provincia di Perugia da parte della compagna dell'arrestato, la quale ha segnalato le violenze e presunte attenzioni del compagno nei confronti della loro figlia. Gli inquirenti hanno quindi ricostruito sai i maltrattamenti e le violenze che si sarebbero protratte per diverso tempo, sia, per un periodo più limitato, le molestie per le quali all'uomo sono stati contestati i reati di violenza sessuale e atti sessuali con minori, oltreché di lesioni personali, maltrattamenti in famiglia. Gli abusi sarebbero avvenuti quando la minorenne rimaneva da sola con il padre e come detto sarebbero stati compiuti - sospettano gli inquirenti - anche da altre persone.