Torino, donna trovata morta in casa a Rivalta: ipotesi femminicidio

La donna è stata trovata senza vita in un appartamento a Rivalta mentre il corpo del marito era stato recuperato stamani nel Lago Grande di Avigliana, a pochi chilometri di distanza dalla loro abitazione. Secondo alcuni testimoni, si sarebbe tolto la vita. Gli inquirenti indagano per un omicidio-suicidio

Il cadavere di una donna è stato ritrovato in un appartamento di Rivalta, nel Torinese: sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri ma l'ipotesi prevalente è che si tratti in un femminicidio. I militari sono intervenuti in una palazzina di via XXV Aprile. La donna, sulla cinquantina, è stata trovata senza vita al secondo piano di una palazzina, in una zona residenziale vicino al centro storico. Secondo un primo riscontro, il marito della deceduta sarebbe l'uomo di 55 anni recuperato stamani nel Lago Grande di Avigliana, sempre nel Torinese, a pochi chilometri di distanza. Alcuni testimoni l'avevano visto tuffarsi e mai riemergere e l'ipotesi fatta dai soccorritori è stata quella di un gesto volontario.