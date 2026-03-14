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Conflitto in Medio Oriente. Una minaccia aerea ha colpito la base militare italiana a Erbil. A confermarlo è stato il ministro della Difesa, Guido Crosetto. "A quanto si apprende, non ci sono feriti tra i militari italiani, né feriti tra il personale italiano. Stanno tutti bene" ha spiegato nelle scorse ore il ministro.

Dall’inizio delle operazioni militari congiunte tra Israele e Stati Uniti contro l’Iran, sono più di 43mila i voli cancellati e più di sette milioni i passeggeri a cui non è stato assicurato un volo. Tra il 28 febbraio e il 9 marzo, le compagnie Emirates, Qatar Airways, Etihad Airways, flydubai e Air Arabia hanno cancellato circa 16.500 voli.

In Europa è allarme ritardi dei treni. Come evidenzia uno studio realizzato dalla società belga Chuuchuu, nel 2025 quasi un convoglio su cinque (19,1%) ha raggiunto la destinazione in ritardo. Nel Vecchio Continente il tasso medio di precisione oraria non è andato oltre l'80,9% con differenze significative tra singole tratte e stazioni.

Notizie dall’Italia. La legge di bilancio 2026 ha istituito una tassa per le spese amministrative doganali a carico delle spedizioni in arrivo da Paesi non appartenenti all’Ue dal valore dichiarato non superiore a 150 euro. Il tributo è riscosso dall’Agenzia delle dogane e monopoli all’atto dell’importazione definitiva delle suddette merci.

Intelligenza artificiale e mondo del lavoro. L’azienda americana specializzata in software per il settore finanziario Investcloud, ha licenziato tutti i suoi 37 dipendenti della filiale italiana per sostiturli con l'AI.

Arriva la consueta classifica di Forbes che ha eletto l’uomo più ricco del mondo, con un patrimonio stimato di 839 miliardi di dollari.

Passione viaggi: l’Italia si conferma tra le mete turistiche più amate, con 476 milioni di presenze registrate nel 2025.

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