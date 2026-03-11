La tassa si applica alle spedizioni del valore inferiore ai 150 euro. Mentre dal 1° luglio 2026 entra in vigore anche la nuova tassa da 3 euro sui pacchi extra Ue ascolta articolo

La legge di bilancio 2026 ha istituito un contributo pari a 2 euro, per le spese amministrative doganali a carico delle spedizioni in arrivo da Paesi non appartenenti all’Ue dal valore dichiarato non superiore a 150 euro. Il tributo è riscosso dall’Agenzia delle dogane e monopoli all’atto dell’importazione definitiva delle suddette merci.

Dal 1° luglio 2026 cambiano le regole per pacchi in arrivo nell'Ue Nuove regole doganali in arrivo nell’Unione Europea, un cambiamento che dal 2026 modificherà profondamente le attività di e-commerce internazionale. Spring Gds, leader globale nella logistica internazionale, ha pubblicato un’analisi sulle novità. Dal 1° luglio 2026, sarà infatti introdotto un dazio doganale standard di 3 euro su tutte le importazioni a basso valore (ovvero inferiori a 150 euro) provenienti da Paesi extra-Ue inviate direttamente ai consumatori. Questa novità segna un punto di svolta per la logistica dell’e-commerce in Europa, in risposta alla crescita esponenziale degli acquisti online da marketplace non europei.

La crescita dell’E-commerce Negli ultimi anni, l’e-commerce internazionale ha registrato una crescita significativa, in particolare sulla direttrice Cina-Ue: il 91% delle spedizioni a basso valore economico proviene dalla Cina, tramite piattaforme come Temu, Shein e AliExpress. Ogni giorno, circa 12 milioni di pacchi di valore inferiore a 150 euro entrano in Unione Europea, per un totale di oltre 4,6 miliardi di pacchi all’anno. Questa crescita ha messo sotto pressione i sistemi doganali esistenti, rendendo necessaria una revisione normativa per aumentare l’equità fiscale, ridurre le frodi ed eliminare gli incentivi alle spedizioni frammentate.