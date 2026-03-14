È successo a Montegranaro poco dopo le 8 di sabato mattina. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare

Parte un colpo di fucile durante una battuta di caccia, il proiettile colpisce un uomo, che muore sul colpo. La tragedia è avvenuta a Montegranaro, nel Fermano. Erano circa le 8 di sabato 14 marzo quando è partito l'allarme per un uomo colpito accidentalmente da un colpo di fucile durante una battuta di caccia alla volpe.

Inutili i soccorsi

Raccolto l'sos, sul posto sono arrivati a sirene spiegate i sanitari del 118, mobilitati dalla centrale operativa, e i carabinieri del Radiomobile della compagnia di Fermo. La centrale ha anche allertato l'elisoccorso, ma poco dopo la richiesta è stata annullata. Per l'uomo colpito dal proiettile, infatti, non c'è stato nulla da fare. I soccorsi non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.