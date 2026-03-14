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Parte un colpo di fucile durante una battuta di caccia, morto un uomo nel Fermano

Cronaca

È successo a Montegranaro poco dopo le 8 di sabato mattina. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare

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Parte un colpo di fucile durante una battuta di caccia, il proiettile colpisce un uomo, che muore sul colpo. La tragedia è avvenuta a Montegranaro, nel Fermano. Erano circa le 8 di sabato 14 marzo quando è partito l'allarme per un uomo colpito accidentalmente da un colpo di fucile durante una battuta di caccia alla volpe. 

Inutili i soccorsi

Raccolto l'sos, sul posto sono arrivati a sirene spiegate i sanitari del 118, mobilitati dalla centrale operativa, e i carabinieri del Radiomobile della compagnia di Fermo. La centrale ha anche allertato l'elisoccorso, ma poco dopo la richiesta è stata annullata. Per l'uomo colpito dal proiettile, infatti, non c'è stato nulla da fare. I soccorsi non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. 

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